Red Uno llevará a la audiencia boliviana una transmisión especial de la oración del Ángelus que el papa León XIV realizará este domingo 15 de noviembre desde la Catedral del Cusco, en Perú.

La cobertura comenzará a las 12:30 y permitirá seguir en vivo los detalles de esta actividad religiosa, como parte de la visita apostólica del sumo pontífice a Sudamérica.

La transmisión estará disponible a través del portal web www.reduno.com.bo y las cuentas oficiales @REDUNOTV en YouTube, Facebook y TikTok.

El Papa cumple su agenda en Perú

La actividad se desarrolla en la etapa final de la visita del papa León XIV a Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 17 de noviembre, con recorridos por Uruguay, Argentina y Perú.

En territorio peruano, el pontífice cumple una agenda que incluye visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Este domingo, su participación en la oración del Ángelus desde la Catedral del Cusco será uno de los momentos de su recorrido.

Red Uno invita a la audiencia a conectarse a esta cobertura especial para acompañar en directo la actividad del papa León XIV.