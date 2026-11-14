El papa expresa en Perú su preocupación por el "sufrimiento" de pueblos rurales que se vacían

El papa León XIV expresó este sábado su preocupación por el "sufrimiento" de las poblaciones rurales presionadas al éxodo en busca de una mejor vida en las ciudades, durante una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes peruanos.

El pontífice puso como ejemplo a "quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (...) en las grandes ciudades de la costa". También se refirió a "las dificultades" ligadas "al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos".

El Papa León XIV advirtió que el corazón del antiguo Imperio Inca estaba "sufriendo", ya que las comunidades remotas y empobrecidas a las que sirvió como misionero en Perú se reducen drásticamente.

El Papa León XIV regresó a Chiclayo, su ciudad de adopción, donde medio millón de personas desafiaron el calor del desierto para dar la bienvenida a su antiguo obispo mientras se recuperaba del cáncer.

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