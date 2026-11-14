En vivo por Red Uno: Santa Misa del Papa León XIV desde Succhabamba

RED UNO emitirá en directo la Santa Misa con homilía del Papa León XIV desde la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Perú, este sábado 14 de noviembre a las 12:00.

La audiencia en Bolivia podrá conectarse a esta cobertura especial en el marco de la visita del sumo pontífice a Sudamérica a través del portal web www.reduno.com.bo y las cuentas oficiales @REDUNOTV en YouTube, Facebook y TikTok.

La ceremonia litúrgica representa uno de los actos centrales de la jornada apostólica en suelo peruano, convocando a miles de feligreses en el recinto de Succhabamba.

El despliegue digital de RED UNO permitirá que los espectadores acompañen cada momento de la homilía papal desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El recorrido del pontífice por Sudamérica

La estadía del líder de la Iglesia Católica en Perú forma parte de un itinerario internacional que inició el pasado 6 de noviembre en la región sudamericana.

Previo a su llegada a territorio peruano, el Papa León XIV ya visitó Uruguay y Argentina; concluirá oficialmente su gira por Sudamérica el próximo 17 de noviembre.