En vivo por Red Uno: Santa Misa del Papa León XIV desde Succhabamba

La audiencia boliviana podrá seguir la transmisión en directo a través de las plataformas digitales y el portal web de Red Uno este sábado 14 de noviembre.
14/11/2026 10:45
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RED UNO emitirá en directo la Santa Misa con homilía del Papa León XIV desde la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Perú, este sábado 14 de noviembre a las 12:00.
La audiencia en Bolivia podrá conectarse a esta cobertura especial en el marco de la visita del sumo pontífice a Sudamérica a través del portal web www.reduno.com.bo y las cuentas oficiales @REDUNOTV en YouTube, Facebook y TikTok.
La ceremonia litúrgica representa uno de los actos centrales de la jornada apostólica en suelo peruano, convocando a miles de feligreses en el recinto de Succhabamba.
El despliegue digital de RED UNO permitirá que los espectadores acompañen cada momento de la homilía papal desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
El recorrido del pontífice por Sudamérica
La estadía del líder de la Iglesia Católica en Perú forma parte de un itinerario internacional que inició el pasado 6 de noviembre en la región sudamericana.
Previo a su llegada a territorio peruano, el Papa León XIV ya visitó Uruguay y Argentina; concluirá oficialmente su gira por Sudamérica el próximo 17 de noviembre.
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