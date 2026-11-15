Dictan medidas cautelares personales a abogado vinculado al supuesto entorno de Saucedo

La autoridad judicial determinó dejar en libertad al abogado investigado al supuesto entorno de Romer Saucedo, luego de que este llegara a un acuerdo con el Ministerio Público para convertirse en colaborador eficaz dentro de las investigaciones.

Como parte de las medidas cautelares dispuestas, el profesional deberá cumplir arresto domiciliario y tiene prohibido mantener contacto con los otros implicados en el proceso.

Acuerdo con la Fiscalía

La decisión se conoció durante la audiencia cautelar desarrollada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde el abogado compareció tras haber sido aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Será colaborador eficaz en la investigación

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía contempla que el abogado se convierta en colaborador eficaz, una condición que permitirá aportar información en el marco de las investigaciones.

La determinación judicial establece que podrá defenderse en libertad, aunque sujeto al arresto domiciliario y a la prohibición de comunicarse con los demás investigados.

El proceso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que busca esclarecer las responsabilidades y posibles conexiones dentro de este caso.