Fiscalía de EEUU investiga presuntos sobornos de Marset a funcionarios bolivianos

La Fiscalía de Estados Unidos busca incorporar al juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pruebas sobre presuntos sobornos que habría entregado a funcionarios de Bolivia y otros países para mantener sus operaciones criminales al margen de las autoridades.

La información fue publicada el 13 de noviembre por el medio internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que tuvo acceso a los documentos judiciales presentados por los fiscales estadounidenses ante el juez federal Rossie Alston Jr., en Virginia.

La Fiscalía sostiene que Marset habría realizado pagos periódicos a un alto funcionario boliviano, quien presuntamente distribuía el dinero entre otros integrantes del Gobierno.

A cambio, la organización criminal habría obtenido información reservada de las fuerzas del orden, protección frente a operativos policiales y alertas sobre reuniones entre agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y autoridades bolivianas.

Presuntos beneficios dentro de Bolivia

S eñalan que los pagos habrían permitido recuperar cargamentos de cocaína incautados, mediante entregas adicionales de dinero, además de acceder a expedientes policiales relacionados con investigaciones por narcotráfico.

Los fiscales estadounidenses sostienen que estos mecanismos de corrupción permitían a la organización continuar con sus actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y otras operaciones criminales sin interferencia de las autoridades.

Mensajes de Sky ECC como prueba

Otro elemento central de la investigación son las comunicaciones encriptadas mediante la plataforma Sky ECC, que la Fiscalía estadounidense pretende presentar durante el juicio.

De acuerdo con OCCRP, los investigadores identificaron 12 códigos de identificación utilizados por integrantes de la presunta organización criminal, tres de los cuales estarían vinculados directamente con Marset.

Los fiscales aseguran que los mensajes y las imágenes recuperadas contienen elementos que permitirían identificar al narcotraficante, entre ellos fotografías, tatuajes y referencias familiares.

Sin embargo, la incorporación de estas comunicaciones como prueba todavía debe ser autorizada por el juez.

La defensa cuestiona las pruebas

Por su parte, los abogados de Marset solicitaron excluir determinados elementos de la acusación, entre ellos referencias a hechos violentos que, según su criterio, no cumplen los requisitos de los cargos por narcoterrorismo, además de ciertos registros bancarios y testimonios indirectos.

El proceso judicial se desarrolla en Estados Unidos, donde Marset enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. La Fiscalía busca demostrar que su organización operaba mediante una estructura internacional que combinaba violencia, corrupción y protección de funcionarios.