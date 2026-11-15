Bomberos intensifican labores para contener el fuego en Taperas, Santa Cruz

Los trabajos para combatir el incendio forestal en la comunidad de Taperas, en la provincia San José de Chiquitos, en Santa Cruz, se intensificaron con el despliegue de 140 efectivos policiales y diferentes unidades de emergencia. El objetivo es evitar que las llamas avancen hacia los valles de Tucabaca, el río San Miguel y comunidades pobladas.

Bomberos de la Policía y otras unidades de emergencia se encuentran trabajando por vía terrestre y aérea para controlar el fuego. Las labores se desarrollan contra reloj, debido a que el incendio continúa avanzando y todavía no ha sido controlado.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas. Además, se prevé la llegada de más unidades de emergencia en las próximas horas para reforzar las tareas de extinción.

Defensa Civil realiza seguimiento de los incendios

Por su parte, el Viceministerio de Defensa Civil informó que mantiene la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE) y los gobiernos autónomos municipales y departamental para atender los incendios forestales en la región de la Chiquitania.

La institución señaló que las precipitaciones registradas en los últimos días contribuyeron a mitigar y apagar focos de fuego en sectores de San José de Chiquitos y Roboré.

Asimismo, mediante un reconocimiento aéreo realizado en un helicóptero multipropósito Eurocopter EC145, con participación de personal de la UMEE y bomberos forestales, se evaluaron las condiciones de las zonas afectadas en Taperas e Ipiás-Chochís.

Según Defensa Civil, las lluvias permitieron que los sectores afectados ingresaran en una etapa de enfriamiento y observación, por lo que se mantiene la vigilancia para prevenir posibles reactivaciones.