Vecinos de Tiquipaya levantan defensivos ante fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron inundaciones en viviendas de la zona de Canaracho, en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. Ante el ingreso de agua a sus domicilios, los vecinos se organizaron para construir defensivos con tierra y grava.

Desde tempranas horas, varias familias trasladaron sedimentos en motorizados y llenaron sacos para colocarlos en las puertas de sus viviendas y en sectores cercanos al río, con el objetivo de evitar que el agua vuelva a ingresar a sus hogares.

“Ha empezado a llover a las ocho por ahí. Aquí, en la esquina, se ha entrado a la casa. Por aquí se ha pasado toda el agua”, relató uno de los vecinos afectados.

Familias realizan trabajos de prevención por cuenta propia

Los habitantes señalaron que decidieron actuar por sus propios medios ante el riesgo de nuevas precipitaciones y posibles desbordes. Indicaron que no pueden esperar a que las autoridades municipales intervengan para proteger sus viviendas.

“Como propietarios, como vecinos, no queda más que trabajar con nuestras propias manos. Hay que prevenir, hay que prevenir”, manifestó otro de los afectados.

Los vecinos también reconocieron que la magnitud de las lluvias dificulta las labores de atención, pero cuestionaron la falta de apoyo municipal en el sector.

Colocan sacos de tierra para evitar el desborde del río

Otra de las preocupaciones está relacionada con las viviendas ubicadas cerca del río, donde los pobladores trasladaron sacos con tierra y grava para reforzar los puntos vulnerables y evitar que el agua se desborde hacia sus domicilios.

“Estamos llevando para que allá abajo también, donde estamos sobre el río, podamos hacer los atajos y evitar que se nos desborde el agua”, explicó un vecino.

Los habitantes de Canaracho continúan realizando trabajos preventivos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y piden mayor atención de las autoridades municipales para reducir el riesgo de inundaciones en la zona.