Maestros exigen la eliminación definitiva del anteproyecto de descentralización

La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia exige la eliminación definitiva del anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos y ratificó que no levantará sus medidas de presión mientras el Gobierno no atienda esta demanda.

El sector cumple 13 días de huelga de hambre, con tres piquetes instalados en la sede de Gobierno, después de que se rompiera el diálogo con el Ministerio de Educación sin alcanzar un acuerdo.

Cuestionan al ministro por la socialización del anteproyecto

Los dirigentes cuestionaron las declaraciones del ministro de Educación, quien sostuvo que la propuesta no está en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, consideran contradictorio que continúe su socialización con autoridades de institutos técnicos en diferentes regiones del país.

“Primera vez que el ministro maneja un doble discurso. Si no hubiese un proyecto de ley latente ahí, ya listo para ser presentado a la Asamblea, ¿por qué está socializando él en los diferentes institutos a nivel nacional?”, cuestionó una representante del magisterio.

También observaron que los compromisos asumidos con el magisterio rural contemplan mesas de trabajo para elaborar un nuevo modelo de gestión, lo que, según los dirigentes, demuestra que la propuesta continúa siendo parte de la agenda gubernamental.

Ratifican rechazo a la descentralización

La Confederación recordó que su posición fue ratificada durante la Séptima Conferencia Nacional Extraordinaria y aseguró que no aceptará una suspensión temporal del anteproyecto.

“Nuestra posición como Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia es que exigimos la eliminación de este anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos tecnológicos”, manifestaron.

El sector sostiene que la descentralización podría afectar la educación fiscal y gratuita, por lo que exige retirar definitivamente la propuesta normativa.

Ministro lamenta la ruptura del diálogo

Por su parte, el ministro de Educación lamentó que las negociaciones nuevamente hayan terminado sin acuerdos y aseguró que el Gobierno mantiene su predisposición para retomar las conversaciones.

“Todavía creo en el diálogo. Lo he estado insistiendo mucho en este tiempo y, en definitiva, espero que pronto volvamos a estar reunidos”, manifestó.

La autoridad explicó que durante el encuentro se expusieron diferentes planteamientos y existieron algunos puntos de coincidencia, aunque no se logró superar las diferencias sobre el futuro del anteproyecto.

Anuncian que definirán nuevas medidas de presión

La dirigencia del magisterio informó que su conferencia nacional quedó en cuarto intermedio y será retomada con la participación de las 31 federaciones para definir las próximas acciones.

Mientras tanto, los tres piquetes de huelga de hambre continuarán instalados en La Paz.

“La medida de la huelga de hambre continúa. Las otras medidas las vamos a decidir porque hemos dejado en cuarto intermedio nuestra conferencia”, señalaron los representantes.

El conflicto educativo permanece sin solución y los maestros no descartan intensificar sus movilizaciones durante la próxima semana.