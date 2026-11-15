Granizo e inundaciones ponen en alerta a varias regiones del país

Las intensas lluvias y granizadas registradas en distintas regiones de Bolivia provocaron inundaciones, desbordes de ríos y afectaciones en calles y viviendas. Villazón, en Potosí, y varios municipios de Cochabamba fueron golpeados por el temporal, que obligó a movilizar a vecinos y efectivos policiales para atender las emergencias.

En Villazón, una intensa granizada sorprendió a los pobladores durante la tarde de este sábado. La acumulación de hielo superó los 40 centímetros de altura en algunos sectores, dificultando la circulación y obligando a policías y vecinos a utilizar palas para despejar las calles.

El fenómeno también provocó inundaciones en vías y viviendas. Efectivos policiales intervinieron para restringir el paso de vehículos en las zonas afectadas y colaboraron con los habitantes en las tareas de retiro de agua de sus domicilios.

Nevada en Villazón. Foto: RR.SS.

La emergencia generó reclamos de los vecinos por las deficiencias en el sistema de drenaje pluvial y las bocas de tormenta, que no habrían logrado evacuar el agua acumulada.

Cochabamba también registra emergencias

Las precipitaciones también causaron complicaciones en el departamento de Cochabamba. En este sector se reportó el desborde del río Chuta Khawa, mientras que en Quillacollo varias calles quedaron inundadas. En la ciudad de Cochabamba también se registraron anegamientos en diferentes sectores.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, evitar acercarse a ríos, torrenteras y canales, y mantenerse alejada de zonas vulnerables ante posibles crecidas repentinas.

Las emergencias ponen nuevamente en evidencia los efectos de las precipitaciones intensas y la necesidad de mantener despejados los sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua y reducir los riesgos de inundaciones.