Senamhi descarta que las lluvias actuales se deban a El Niño

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) descartó que las intensas lluvias registradas actualmente en diferentes regiones de Bolivia sean consecuencia del fenómeno de El Niño y explicó que las precipitaciones responden al ingreso de sistemas meteorológicos que aportan humedad y generan condiciones de inestabilidad atmosférica.

“No es consecuencia del fenómeno de El Niño. Tenemos sistemas que van ingresando al país y lo que ocasionan es bastante aporte de humedad y forman líneas de inestabilidad que, a su vez, generan estas tormentas eléctricas con lluvia”, explicó.

Senamhi anuncia mejora del clima en el occidente

Respecto al pronóstico para los próximos días, la especialista señaló que las condiciones meteorológicas mejorarán en el occidente boliviano, donde se esperan cielos poco nubosos y temporalmente despejados durante el inicio de semana.

Sin embargo, esta mejora no significa que las precipitaciones desaparecerán por completo, debido a que existe la probabilidad de que se registren algunos chubascos aislados durante el miércoles y jueves.

“Van a mejorar, estaremos con cielo poco nuboso, temporalmente despejado y para el día miércoles, jueves hay una probabilidad de algunos chubascos aislados”, informó la pronosticadora.

Descartan ingreso de un frente frío al oriente

En cuanto a las condiciones meteorológicas del oriente boliviano, la representante del Senamhi descartó que, por el momento, se tenga previsto el ingreso de un frente frío que pueda modificar el comportamiento del clima en esa región.

Las precipitaciones que actualmente afectan a estos sectores están relacionadas principalmente con los sistemas que ingresan al territorio nacional y el aporte de humedad que generan.

El fenómeno de El Niño podría influir en el próximo periodo de lluvias

La institución también se refirió a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el próximo periodo de precipitaciones. La pronosticadora explicó que será necesario observar si se mantienen los patrones de circulación atmosférica previstos para esta época.

De acuerdo con las proyecciones mencionadas, inicialmente se había anticipado un posible déficit de lluvias en el altiplano y parte de los valles, mientras que en el oriente boliviano se contemplaban excesos de precipitaciones.

“Ya en el periodo de lluvias vamos a poder ver si realmente habíamos pronosticado déficit en el sector del altiplano y parte de los valles y excesos en el oriente boliviano”, señaló.