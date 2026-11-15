Inundaciones afectan a 50 viviendas en La Tamborada y el agua alcanza un metro de altura

Al menos 50 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en la zona de La Tamborada, en Cochabamba, luego de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas. En algunos domicilios, el agua alcanzó aproximadamente un metro de altura y dejó muebles, electrodomésticos, ropa y alimentos completamente dañados.

La emergencia obligó a los vecinos a utilizar baldes y herramientas para retirar el agua de sus casas, mientras personal de la Alcaldía y la Gobernación desplegó maquinaria y bombas de desfogue para atender los sectores afectados.

Uno de los inmuebles más perjudicados fue un taller mecánico, donde varios vehículos quedaron rodeados de agua y sus propietarios tuvieron que trabajar para evitar mayores daños.

El agua ingresó hasta un metro de altura en las viviendas

Una de las afectadas relató que el desborde del río sorprendió a las familias y provocó que el agua ingresara por diferentes sectores de su domicilio.

“Se inundó todita la vivienda. Casi subió un metro, los cuartos se inundaron, todo totalmente se inundó. Necesitamos ayuda de la Gobernación y de la Alcaldía”, manifestó.

La mujer explicó que perdió alimentos, ropa, muebles y electrodomésticos debido a la inundación. También señaló que este tipo de emergencias ya se había presentado anteriormente, aunque esta vez la fuerza del agua fue mayor.

“El río se desbordó de atrás y entró por adelante con una gran fuerza, donde nos sorprendió a toditos”, relató.

Taponamiento de desagües y desborde del río provocaron inundaciones

Entre las causas identificadas en el sector se encuentra el taponamiento de los desagües pluviales por acumulación de basura, situación que habría provocado el rebalse de canales y sistemas de drenaje.

A esto se sumó el desborde del río Tamborada, que afectó principalmente a las viviendas ubicadas en sus inmediaciones.

La emergencia también ocasionó problemas en las vías y pasos a desnivel, donde se acumuló agua y lodo, dificultando la circulación de vehículos.

Despliegan bombas de desfogue, pero vecinos piden más equipos

Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación y funcionarios municipales llegaron hasta los sectores afectados para colaborar con el retiro del agua.

Según el reporte, se desplegaron alrededor de 20 bombas en la zona de La Tamborada; sin embargo, los equipos deben distribuirse entre varios domicilios.

Una de las propietarias afectadas indicó que recibió una sola bomba, cantidad insuficiente para retirar el agua acumulada en los diferentes ambientes de su vivienda.

“Necesitamos más bombas porque yo necesito casi unas dos bombas para sacar de adentro y de aquí adelante, porque está totalmente lleno y no podemos abastecer”, pidió.