Tiquipaya: las imágenes de una persona intentando salvar sus pertenencias se viralizan

Las imágenes de una persona intentando recuperar sus pertenencias en medio de una fuerte corriente de agua se volvió viral en redes sociales, tras las inundaciones registradas en el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba.

En las imágenes se observa a una persona que corre por la acera con una escoba en la mano, detrás de varios objetos que fueron arrastrados desde el interior de su vivienda por la fuerza del agua. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no consigue alcanzarlos debido a la intensa corriente que convirtió las calles en verdaderos ríos.

La escena refleja las dificultades que enfrentan los vecinos de Tiquipaya, uno de los municipios afectados por las intensas lluvias registradas desde la noche del sábado hasta la madrugada de este domingo, que provocaron inundaciones en diferentes sectores de la región metropolitana de Cochabamba.

Vecinos se organizan para proteger sus viviendas

En medio de este panorama, varias familias decidieron organizarse para construir defensivos con tierra y grava. Desde tempranas horas, los pobladores trasladaron sedimentos en vehículos y llenaron sacos para colocarlos en las puertas de sus viviendas y en sectores próximos al río, con el objetivo de evitar nuevas inundaciones ante el riesgo de más precipitaciones.

Los vecinos señalaron que decidieron actuar por sus propios medios para proteger sus hogares y expresaron su preocupación por la falta de apoyo municipal en el sector.