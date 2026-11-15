Senamhi activa alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta hidrológica de prioridad naranja por el riesgo de crecidas repentinas y progresivas de ríos, con posibles desbordes en sectores de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz.

La advertencia estará vigente hasta este lunes 16 de noviembre, según el Aviso de Amenaza Hidrológica N° 48/2026.

Cochabamba: alerta hasta el 16 de noviembre

En Cochabamba, la advertencia comprende las cuencas de los ríos Caine y Chapare, donde se prevén incrementos del caudal en los ríos Chapare, Chipiriri, Eterazama, Ichóa, Isiboro, Venticuatro, Liriuni, Taquiña, Arque, Siches, Paracaya y Rocha.

Entre las poblaciones expuestas se encuentran Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare, Puerto San Francisco, Eterazama, Ichóa, San Miguel de Isiboro, San Cristóbal, Tiquipaya, Arque, Capinota, Cliza, Punata, Tiraque y la ciudad de Cochabamba, además de comunidades cercanas.

La Paz: riesgo en los Yungas y el norte paceño

En La Paz, la alerta comprende principalmente los Yungas y la cuenca alta del río Beni, donde se pronostican ascensos repentinos y progresivos de los niveles de agua hasta el 16 de noviembre.

Los ríos bajo vigilancia son Cotacajes, Boopi, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Taquesi, Miguillas, Zongo, Coroico, Yara, Alto Beni y Tipuani.

Las poblaciones que podrían verse afectadas son Cimarrón, La Asunta, Chulumani, Zongo, Cahua, Apana, Fariñas, Coroico, Caranavi, Santa Rita de Buenos Aires, Palos Blancos, Alto Beni, Tipuani, Chima, Bartolo y Guanay, además de comunidades próximas.

Chuquisaca y Potosí: posibles crecidas hasta el 15 de noviembre

En Chuquisaca, la alerta estará vigente entre el 13 y el 15 de noviembre y comprende los ríos Ravelo, Potolo, Cachimayu, Chico, Pescado, Zudañes, Parapetí y Quirpirchaca.

Entre las poblaciones expuestas figuran Ravelo, Potolo, sectores próximos al puente Chaunaca, Chuqui Chuqui, Surima, Padilla, Zudañez, Azurduy, Monteagudo y San Pablo de Huacareta.

En Potosí, la advertencia comprende la cuenca del río Chayanta, donde se prevén ascensos progresivos del nivel del agua y posibles desbordes en las proximidades de San Pedro y Chayanta.

Ante el riesgo de crecidas, se recomienda a los habitantes de las zonas cercanas a los cauces mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar cruzar ríos o acercarse a sectores donde se registren incrementos del caudal.