Alcaldía intensifica la limpieza de pasos a desnivel tras las inundaciones en Cochabamba

Las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron inundaciones en varios pasos a desnivel de Cochabamba.

Uno de los puntos más afectados fue el de Quillacollo, donde un camión quedó atrapado en medio del agua, pese a que el sector había sido precintado para impedir el paso de vehículos.

La acumulación de agua también afectó al paso a desnivel de la avenida Ingavi, en inmediaciones del aeropuerto. Según informó Javier Miranda, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, los problemas se originaron, en parte, por la acumulación de basura que obstruyó los sistemas de bombeo e impidió evacuar el agua.

Miranda explicó que, pese a las restricciones, algunos conductores intentaron atravesar los sectores inundados.

Sobre el caso del camión atrapado, señaló: “Hemos hecho ayer el precintado del paso a desnivel de Quillacollo, pero aun así el chofer se ha metido. Entonces, eso ha sido también descuido del chofer, viendo que ya teníamos el precinto para que no pueda pasar”.

La autoridad también indicó que una de las bombas presentó fallas debido a los residuos acumulados en el sistema.

Ante la emergencia, la Alcaldía desplegó alrededor de 200 personas y aproximadamente 25 bombas para atender los sectores afectados y realizar los trabajos de evacuación del agua.

Durante este domingo también se ejecutaron trabajos de mantenimiento en los pasos a desnivel, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y evitar mayores complicaciones al inicio de la semana.