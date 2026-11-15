¡Ni la lluvia los detuvo! Estudiantes desafiaron el temporal en Tupiza

La lluvia no detuvo el recorrido de las fraternidades en la Entrada Universitaria del Sud 2026, que se desarrolla en la ciudad de Tupiza. Pese a las intensas precipitaciones y a las calles anegadas, los estudiantes continuaron con su participación en esta celebración cultural.

En cuestión de minutos, el agua cubrió parte de la vía y dificultó el recorrido de las fraternidades que se encontraban participando de la entrada.

El momento quedó registrado en varios videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes muestran cómo la lluvia inundó rápidamente las calles y sorprendió a los danzarines, mientras continuaban con su presentación.

Sin embargo, las condiciones climáticas no frenaron la fiesta. Los estudiantes siguieron avanzando por las calles de Tupiza, luciendo sus trajes, coreografías y demostraciones de entusiasmo ante el público.

Así, entre lluvia, calles anegadas y música, las fraternidades mantuvieron su participación en la Entrada Universitaria del Sud 2026, demostrando que las precipitaciones no fueron impedimento para celebrar sus danzas y tradiciones.