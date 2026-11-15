Capturan a extranjeros sindicados de asesinar a un estudiante de Medicina en Santa Cruz

La Policía aprehendió a tres ciudadanos colombianos sindicados de participar en el asesinato de Álvaro García, un estudiante de Medicina de 32 años que fue acribillado con tres impactos de bala frente a su domicilio, en la zona sur, en septiembre pasado.

El abogado Denver Pedraza informó que el operativo policial comenzó el pasado jueves y permitió ubicar a los sospechosos en Satélite Norte, donde inicialmente fueron intervenidos varios extranjeros por un caso relacionado con microtráfico.

Según explicó el jurista, los investigadores continuaron con las diligencias hasta dar con el paradero de los tres sindicados, quienes fueron trasladados para prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público.

Pedraza señaló que, como parte del procedimiento, estaba prevista la realización de un desfile identificativo para que personas que conocen a los sospechosos pudieran reconocerlos y establecer si participaron en el crimen.

Álvaro García fue asesinado en septiembre, cuando recibió tres impactos de bala frente a su vivienda. Su hermano encontró el cuerpo cerca de las 05:00, luego de haber escuchado disparos entre las 03:00 y las 03:30 de la madrugada.

La víctima estudiaba Medicina y tenía previsto viajar próximamente a España para reunirse con sus padres. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias del asesinato y establecer la responsabilidad de los tres aprehendidos.