Vehículo choca contra una barrera de contención en la ruta Atocha–Uyuni

Un accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta Atocha con Uyuni, en el departamento de Potosí, donde un vehículo impactó contra una barrera de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido la vida producto del choque. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades policiales.

Investigan las circunstancias del accidente

El hecho generó preocupación en la región y se aguarda la intervención de los equipos policiales para establecer cómo se produjo el impacto y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La Policía deberá confirmar el estado del conductor y proporcionar información oficial sobre este siniestro vial.