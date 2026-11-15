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Vehículo choca contra una barrera de contención en la ruta Atocha–Uyuni

El conductor habría perdido la vida tras el impacto. Se aguarda el informe oficial de la Policía para confirmar el hecho y conocer las circunstancias del accidente.

Juan Marcelo Gonzáles

15/11/2026 15:47

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Foto: Accidente en Atocha - Uyuni
Potosí

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Un accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta Atocha con Uyuni, en el departamento de Potosí, donde un vehículo impactó contra una barrera de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido la vida producto del choque. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades policiales.

Investigan las circunstancias del accidente

El hecho generó preocupación en la región y se aguarda la intervención de los equipos policiales para establecer cómo se produjo el impacto y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La Policía deberá confirmar el estado del conductor y proporcionar información oficial sobre este siniestro vial.


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