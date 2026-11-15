¿Qué estudiar? Las cinco carreras técnicas con mayor proyección laboral, según la IA

La inteligencia artificial identificó cinco carreras técnicas vinculadas con tecnología, comercio y producción que podrían ofrecer buenas oportunidades laborales en los próximos años, tanto en América Latina como en mercados internacionales.

Una de las opciones es Técnico Superior en Desarrollo de Software, que permite adquirir conocimientos para desempeñarse como desarrollador front-end, back-end o full-stack. Según el análisis de Gemini, estos perfiles son esenciales para las empresas digitales y tienen oportunidades laborales en start-ups, compañías de servicios tecnológicos y organizaciones internacionales.

La demanda de estos profesionales también abre posibilidades de conseguir empleos a distancia. De acuerdo con el análisis citado por la IA, los puestos de ingeniería de software y desarrollo web se mantienen entre los de mayor crecimiento y demanda a escala global.

Otra alternativa es Técnico Superior en Ciberseguridad, un área que gana importancia debido al crecimiento de la digitalización y las amenazas informáticas. Los egresados pueden trabajar en la protección de información, detección de vulnerabilidades, respuesta ante incidentes y auditorías de seguridad.

Gemini destacó que la escasez de especialistas en esta área representa una oportunidad laboral, debido a que empresas y gobiernos necesitan proteger sus datos y sistemas. Además, muchas de estas funciones pueden realizarse de manera remota.

La tercera opción es Técnico Superior en Logística y Comercio Exterior, vinculada con la gestión de inventarios, transporte, cadenas de suministro y trámites aduaneros. Según la IA, el crecimiento del comercio electrónico y la reorganización de las cadenas logísticas internacionales incrementan la necesidad de profesionales capacitados en este sector.

En cuarto lugar aparece Técnico Superior en Marketing Digital y E-commerce, orientada a la promoción de marcas y al crecimiento de las ventas por internet. Los profesionales de esta área pueden encargarse del posicionamiento SEO, la administración de redes sociales y la planificación de campañas publicitarias digitales.

Entre sus oportunidades laborales se encuentran agencias de publicidad, emprendimientos, empresas comerciales y compañías que desarrollan estrategias de venta en línea.

Finalmente, Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial figura entre las carreras con proyección laboral. Su formación está enfocada en la instalación, programación y mantenimiento de sistemas automatizados y maquinaria CNC, herramientas cada vez más utilizadas en los procesos industriales.

Según el análisis de la IA, estos profesionales son requeridos en plantas de producción, industrias manufactureras y sectores mineros.