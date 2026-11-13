Adiós al modo HD: Así puedes enviar imágenes en alta calidad desde WhatsApp

Enviar una fotografía marcada como HD en WhatsApp mejora la nitidez frente al modo estándar, pero no garantiza el archivo original porque la aplicación sigue aplicando compresión y elimina los metadatos EXIF. Para fotógrafos y diseñadores que necesitan preservar esa información técnica, existe una única alternativa real que consiste en enviar la imagen como documento sin ningún tipo de reprocesamiento, de acuerdo a información que publica Infobae.

El modo estándar reduce la resolución y borra los datos de ubicación, mientras que el formato HD alcanza hasta cuatro mil píxeles pero sigue descartando información clave de la captura. En contraste, el envío como documento mantiene el cien por cien de la resolución nativa y respeta el perfil de color original para quienes trabajan profesionalmente con material audiovisual.

En los dispositivos con sistema Android, el proceso comienza dentro del chat pulsando el icono del clip ubicado en la barra inferior para desplegar un menú con distintas opciones. El siguiente paso consiste en seleccionar la alternativa de documento con icono morado para abrir el explorador de archivos y navegar hasta la carpeta de imágenes o descargas.

En los teléfonos con iOS, la aplicación accede al sistema de archivos al enviar documentos, por lo que resulta necesario pulsar el icono de suma en la esquina inferior izquierda del chat. Al elegir la opción correspondiente, se puede seleccionar directamente desde el carrete fotográfico o mediante la aplicación interna para conservar formatos pesados como RAW o HEIC.

Capacidad y gestión diaria

La plataforma permite enviar documentos de hasta dos gigabytes, un margen generoso que habilita el traspaso de lotes grandes de fotografías o bancos de imágenes extensos sin inconvenientes. Esta amplia capacidad convierte al método en una herramienta sumamente viable incluso para quienes manejan contenido de altísima resolución generado con cámaras profesionales.

Para aquellos usuarios que no necesitan preservar los metadatos técnicos en cada envío y consideran suficiente la alternativa de alta definición para el uso cotidiano, existe un ajuste permanente. Esta preferencia se configura ingresando al menú de almacenamiento y datos en la aplicación para establecer la calidad preferida de manera automática en todos los mensajes futuros.