Cómo grabar tus programas favoritos en el Smart TV y guardarlos en una memoria USB: guía fácil y rápida

¿Te gustaría volver a ver un partido de fútbol, una película o ese programa de televisión que no puedes disfrutar en el momento? Algunos televisores inteligentes tienen una función que permite grabar directamente los canales de televisión y guardar el contenido en una memoria USB, sin necesidad de comprar una grabadora externa.

Aunque no todos los usuarios conocen esta posibilidad, algunos modelos de Smart TV incorporan una herramienta llamada PVR, USB Recording o Grabación USB. Su funcionamiento es sencillo, pero antes de utilizarla hay que comprobar si el televisor es compatible y si la memoria externa cumple los requisitos necesarios.

La buena noticia es que, cuando el equipo admite esta función, puedes iniciar una grabación mientras ves televisión o programarla para que comience a una hora determinada.

1. Comprueba si tu Smart TV tiene la función de grabación

Lo primero es verificar si tu televisor permite grabar programas. No basta con que tenga una entrada USB, porque muchos modelos utilizan estos puertos únicamente para reproducir fotografías, videos y música.

Para comprobarlo, enciende el televisor, entra en el menú de configuración y revisa los apartados de Canales, Emisión o Grabación. Busca opciones como PVR, USB Recording, Grabación USB o Grabación programada.

La configuración del Smart TV permite activar la grabación PVR y seleccionar una memoria USB.

Si no encuentras ninguna de estas funciones, consulta el manual de usuario o las especificaciones de tu modelo en la página oficial del fabricante.

2. Prepara una memoria USB compatible

Una vez confirmada la compatibilidad, necesitas una memoria USB con espacio suficiente para almacenar tus programas.

No todas las memorias funcionan de la misma manera. Algunos televisores exigen una capacidad mínima, una velocidad de escritura determinada o un sistema de archivos específico, como FAT32, exFAT o NTFS.

También puedes utilizar un disco duro externo, siempre que cumpla los requisitos de capacidad y alimentación establecidos por el fabricante.

Un detalle importante: algunos Smart TV solicitan formatear la memoria antes de comenzar a grabar. Este procedimiento elimina los archivos almacenados, por lo que conviene guardar previamente tus fotografías, documentos y videos en otro dispositivo.

3. Conecta la memoria al televisor

Con la memoria preparada, conéctala al puerto USB correspondiente. Si el equipo la reconoce, podría mostrar un mensaje para configurarla o prepararla como dispositivo de grabación.

En algunos modelos tendrás que entrar al menú PVR, seleccionar la memoria USB y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ciertos televisores también realizan una prueba de velocidad para comprobar si el dispositivo puede almacenar correctamente las grabaciones.

Una memoria USB se conecta al televisor para preparar el dispositivo para la grabación PVR.

Si todo está en orden, la memoria quedará preparada para utilizarse.

4. Cómo grabar un programa mientras lo estás viendo

Este es uno de los procedimientos más sencillos. Si tu televisor admite grabación en directo, puedes guardar el contenido del canal que estás mirando siguiendo estos pasos:

Enciende el televisor y selecciona el canal que deseas grabar.

Busca el botón REC en el control remoto y presiónalo.

Si no tiene ese botón, abre el menú de opciones y busca Grabar o Iniciar grabación.

Confirma la operación y selecciona la duración, si el equipo lo solicita.

Comprueba que aparezca en pantalla el indicador de grabación.

Para finalizar, presiona el botón de detener o selecciona la opción correspondiente desde el menú del televisor.

El Smart TV muestra las opciones para iniciar una grabación y definir su duración.

De esta manera, podrás guardar un partido, una película o un programa para verlo posteriormente, siempre que la señal y el contenido permitan la grabación.

5. Programa una grabación para no perderte tu programa favorito

¿Tienes que salir de casa y no quieres perderte un programa? Algunos Smart TV permiten programar grabaciones para que comiencen automáticamente a una hora determinada.

Para hacerlo, abre la guía electrónica de programación, conocida como EPG, y busca el contenido que deseas guardar.

Selecciona el programa y elige la opción Grabar o Programar grabación. Después, comprueba la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización antes de guardar los cambios.

La guía de programación del Smart TV ofrece opciones para programar la grabación de un programa.

Es importante tener en cuenta que el televisor debe permanecer conectado a la corriente y cumplir las condiciones de funcionamiento indicadas por el fabricante. Algunos modelos pueden grabar mientras están en modo de espera, mientras que otros necesitan permanecer encendidos.

6. ¿Dónde puedes encontrar los programas grabados?

Una vez terminada la grabación, el contenido suele quedar disponible en un apartado del televisor llamado Grabaciones, PVR, Mis grabaciones o Lista de programas grabados.

Desde allí puedes seleccionar el archivo y reproducirlo cuando quieras, siempre que el televisor mantenga el acceso a esas grabaciones.

Sin embargo, existe una limitación que debes conocer: algunos fabricantes utilizan formatos especiales y vinculan los archivos al televisor donde fueron grabados. Esto significa que, aunque conectes la memoria USB a una computadora, es posible que no puedas reproducir los videos normalmente.

¿Se pueden grabar películas de Netflix o YouTube en una memoria USB?

No mediante la función PVR convencional. Esta herramienta está diseñada principalmente para grabar canales de televisión recibidos a través de un sintonizador compatible, como determinados servicios de antena o televisión.

En cambio, plataformas como Netflix y YouTube utilizan sistemas de protección de contenido que impiden grabar directamente sus películas y programas mediante las opciones habituales del televisor.

Por tanto, tener una memoria USB conectada al Smart TV no significa que puedas guardar cualquier contenido que aparezca en la pantalla.

¿Por qué mi Smart TV no reconoce la memoria USB para grabar?

Si intentas grabar y el televisor no te permite hacerlo, puede haber varias explicaciones:

Tu televisor no tiene PVR: algunos modelos solamente permiten reproducir archivos desde una memoria USB.

La memoria no es compatible: puede que su capacidad o sistema de archivos no cumpla los requisitos.

La velocidad es insuficiente: determinados televisores necesitan una memoria con una velocidad mínima de escritura.

El canal tiene restricciones: algunas emisiones o servicios no permiten realizar grabaciones.

Estás utilizando el puerto equivocado: ciertos modelos reservan una entrada USB específica para esta función.

Antes de comprar una memoria nueva o pensar que tu televisor está dañado, revisa el manual y las características técnicas del equipo.