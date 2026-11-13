Un "anillo de fuego" iluminará el cielo en el próximo eclipse solar: así se verá desde Bolivia

El próximo 6 de febrero de 2027, los aficionados a la astronomía y el público en general tendrán una cita imperdible con el firmamento. Se trata de un eclipse solar anular, un evento poco frecuente que crea el impresionante efecto visual conocido como "anillo de fuego" y que tendrá a Sudamérica como uno de sus escenarios principales.

A diferencia de un eclipse total, en este fenómeno la Luna se encuentra cerca de su apogeo —el punto de su órbita más alejado de la Tierra—, lo que hace que su tamaño aparente sea ligeramente menor al del Sol. Al interponerse entre el astro rey y nuestro planeta, el satélite natural no logra cubrirlo por completo, dejando al descubierto un borde luminoso y ardiente alrededor de su silueta oscura.

¿Cómo se verá desde Bolivia y la región?

La franja directa de anularidad, de unos 282 kilómetros de ancho, atravesará el sur de Chile, la Patagonia argentina (incluyendo zonas como Chubut, Río Negro y Mar del Plata) y parte de Uruguay, antes de cruzar el océano Atlántico rumbo a países de África Occidental como Ghana y Nigeria.

En Bolivia, al encontrarse fuera de ese estrecho corredor central, el evento será visible como un eclipse solar parcial. Dependiendo del departamento desde donde se observe —con mayor porcentaje de ocultamiento en las regiones del sur del país como Tarija, Potosí y Chuquisaca—, se podrá ver cómo la Luna "muerde" gradualmente el disco solar durante la jornada.

Un evento de duración extraordinaria

Uno de los aspectos más destacados por los astrónomos para la cita de 2027 es su extensión en el tiempo. En su punto de máxima intensidad, la fase central del anillo de fuego tendrá una duración notable de 7 minutos y 51 segundos, superando ampliamente el promedio habitual de este tipo de eventos astronómicos.

Precauciones indispensables para observarlo

Especialistas recuerdan que, debido a que el Sol nunca queda completamente bloqueado durante un eclipse anular, mirarlo de forma directa sin protección puede causar daños irreversibles en la retina. Para disfrutar del fenómeno de manera segura desde cualquier punto de Bolivia, será obligatorio utilizar lentes certificados con filtro solar (norma ISO 12312-2) o recurrir a métodos de proyección indirecta, evitando por completo el uso de gafas de sol comunes, radiografías o vidrios ahumados.