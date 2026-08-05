Cinco aplicaciones para no perderse el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse solar del próximo 12 de agosto es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026. Si bien el fenómeno podrá observarse de forma total o parcial desde varios países de Europa, Norteamérica y el norte de África, no será visible desde Bolivia.

Sin embargo, quienes deseen seguir el acontecimiento podrán hacerlo a través de diversas aplicaciones móviles especializadas.

Una de las herramientas más recomendadas es IGN Eclipses, desarrollada por el Instituto Geográfico Nacional de España. La aplicación ofrece mapas interactivos con información sobre el recorrido del eclipse, el horario de inicio y finalización, la duración del fenómeno y el porcentaje de ocultación del Sol, permitiendo conocer cómo se apreciará desde las zonas donde sí será visible.

Otra alternativa es Solar Eclipse Timer, una aplicación que muestra el desarrollo del eclipse en tiempo real. Además, envía alertas durante las distintas fases del fenómeno y brinda recomendaciones para una observación segura, incluyendo indicaciones útiles para quienes desean fotografiar el eclipse.

También destaca Eclipse Guide, una herramienta creada por especialistas en astronomía que proporciona simulaciones, imágenes y datos del eclipse desde cualquier punto del mundo. Una de sus principales ventajas es que puede utilizarse sin conexión a internet, lo que resulta útil para quienes se encuentren en lugares con poca cobertura.

Por su parte, aplicaciones como Stellarium y Sky Tonight permiten explorar el cielo en tiempo real y seguir la posición del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes durante el evento, ofreciendo una experiencia más completa para los aficionados a la astronomía.

Aunque el eclipse no podrá apreciarse desde territorio boliviano, estas aplicaciones permiten seguir el fenómeno desde dispositivos móviles, conocer su desarrollo y acceder a información actualizada sobre uno de los eventos astronómicos más importantes del año.

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