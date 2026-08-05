El puerto USB del televisor: Funciones que pocos conocen y cómo aprovecharlas

La mayoría de las personas utilizan el puerto USB del televisor únicamente para cargar dispositivos o conectar una memoria externa, sin conocer que esta entrada ofrece varias funciones que pueden mejorar la experiencia de uso del equipo.

Desde la reproducción de contenido multimedia hasta la actualización del sistema operativo, este conector se ha convertido en una herramienta práctica para los usuarios.

Una de las funciones más utilizadas es la reproducción de archivos almacenados en una memoria USB. Al conectar un pendrive al televisor, el usuario puede acceder al menú multimedia para visualizar fotografías, escuchar música o reproducir videos, siempre que los formatos sean compatibles con el sistema del equipo.

El tiempo de carga dependerá de la cantidad y el tamaño de los archivos almacenados.

Otra de las utilidades más importantes es la actualización del software del televisor. En aquellos modelos que no cuentan con conexión a internet, es posible descargar el archivo de actualización desde la página oficial del fabricante, copiarlo a una memoria USB e instalarlo manualmente a través del menú de configuración.

Este procedimiento permite mantener el equipo actualizado con mejoras de rendimiento, nuevas funciones y correcciones de seguridad.

Sin embargo, los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones al utilizar el puerto USB. No se debe retirar la memoria mientras se están reproduciendo archivos o durante una actualización del sistema, ya que esto podría provocar pérdida de información o fallas en el funcionamiento del televisor. Además, algunos archivos pueden no reproducirse debido al tipo de compresión o incompatibilidades con el software del equipo.

También es importante identificar el tipo de puerto USB disponible. Los conectores de color azul corresponden generalmente a USB 3.0 o USB 3.1 Gen 1, que ofrecen una mayor velocidad de transferencia y son ideales para reproducir videos de alta resolución o instalar actualizaciones.

En cambio, los puertos USB estándar resultan suficientes para visualizar fotografías o reproducir archivos de audio.

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