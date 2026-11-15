¡Atención! WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 16 de noviembre

WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares antiguos debido a una actualización de sus requisitos técnicos. Desde este lunes 16 de noviembre de 2026, los dispositivos que no cumplan con las versiones mínimas del sistema operativo quedarán excluidos de las actualizaciones y del funcionamiento de la aplicación.

El requisito para los teléfonos Android ya entró en vigor el 8 de septiembre, cuando la aplicación estableció Android 6.0 como versión mínima para seguir funcionando, según un reporte publicado por el portal Infobae.

¿Qué celulares Android se quedarán sin WhatsApp?

Los dispositivos que no pueden actualizarse a Android 6.0 o versiones posteriores perderán compatibilidad con la aplicación. Entre los modelos afectados figuran:

Samsung:

Galaxy S3.

Galaxy S4 Mini.

Galaxy Note 2.

Galaxy Core.

Galaxy Trend.

Galaxy Trend Lite.

Motorola:

Moto G de primera generación.

Moto E de primera generación.

Droid Razr HD.

LG: Los equipos que no puedan actualizarse a Android 6.0 o superior.

Sony: Xperia Z, Xperia SP.

La pérdida de compatibilidad no está relacionada únicamente con la antigüedad del teléfono, sino con su imposibilidad de instalar una versión de Android igual o superior a la exigida por WhatsApp.

¿Qué iPhone dejarán de tener WhatsApp?

En el caso de Apple, el cambio llegará el 30 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, WhatsApp exigirá como mínimo iOS 15.5, en reemplazo de iOS 15.1.

Los modelos que no podrán cumplir con este requisito son:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

En cambio, el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación podrán mantener el servicio, ya que admiten la instalación de iOS 15.5 o versiones posteriores.

¿Cómo saber si tu celular seguirá funcionando?

Los usuarios pueden verificar la versión del sistema operativo desde los ajustes de sus dispositivos.

Android: ingresar a Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y buscar Información de software o Versión de Android. El equipo debe contar con Android 6.0 o superior.

iPhone: ingresar a Configuración, seleccionar General y luego Información para consultar la versión de iOS instalada. También se puede revisar si existe alguna actualización disponible.

Si el dispositivo permite instalar una versión compatible, podrá continuar utilizando WhatsApp.

Antes de cambiar de equipo, se recomienda realizar una copia de seguridad para conservar los mensajes, fotografías, videos y documentos. Para hacerlo, se debe ingresar a WhatsApp, seleccionar Ajustes, luego Chats y finalmente Copia de seguridad.

En Android, el respaldo se almacena en Google Drive, mientras que en los iPhone se utiliza iCloud. La pérdida de compatibilidad no significa que la cuenta de WhatsApp desaparezca. Los usuarios podrán conservar su número telefónico y recuperar sus conversaciones en otro dispositivo compatible, siempre que hayan realizado previamente una copia de seguridad.