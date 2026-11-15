Hablaste de algo y te salió el anuncio: no te están escuchando, es algo más difícil de creer

A casi todos les pasó: conversan en voz alta sobre unas zapatillas, un viaje o una freidora, abren el celular minutos después y aparece justo el anuncio de ese producto. La conclusión parece obvia: el teléfono estaba escuchando.

Sin embargo, esa conclusión no está probada.

En abril de 2018, durante su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, respondió con un “no” rotundo cuando le preguntaron si Facebook usaba el audio obtenido de los celulares para enriquecer información de sus usuarios o para anuncios. Facebook ya había dicho en 2016 que no usaba el micrófono del teléfono para definir anuncios ni para cambiar lo que aparece en el feed.

Esa negación fue puesta a prueba por investigadores independientes. En 2018, investigadores de la Universidad de Northeastern analizaron más de 17.000 aplicaciones populares de Android, incluyendo Facebook, para detectar si activaban el micrófono sin aviso y enviaban audio a terceros. No encontraron evidencia de que las aplicaciones enviaran audio cuando no estaban en primer plano ni de que activaran el micrófono sin que el usuario lo solicitara.

Entonces, ¿por qué el anuncio parece tan exacto?

La primera respuesta es la segmentación publicitaria. Los anuncios de Meta se pueden dirigir por ubicación, edad, intereses, comportamientos, páginas seguidas, contenido con el que se interactúa y anuncios en los que se hace clic. Además existen las audiencias personalizadas, que permiten mostrar anuncios a personas que ya visitaron un sitio web, vieron un video, interactuaron con una página o son clientes de una empresa.

En la práctica, eso significa que muchas veces ya habías buscado, visto, pausado o comentado algo relacionado, aunque no lo recuerdes. Tu amigo pudo haberlo buscado. La tienda que visitaste pudo haber registrado tu visita. El anuncio no llega por lo que dijiste, llega por lo que hiciste antes.

La segunda respuesta es el cerebro. Los científicos cognitivos lo llaman ilusión de frecuencia, también conocida como fenómeno Baader-Meinhof. El término “ilusión de frecuencia” fue propuesto en 2005 por el lingüista Arnold Zwicky. Describe lo que pasa cuando algo recién aprendido o notado parece aparecer de repente por todas partes.

No es que el anuncio aparezca más. Es que ahora lo notas. Antes veías decenas de anuncios al día y los ignorabas, incluidos los de ese producto. Después de hablar del tema, tu atención selectiva lo marca como relevante y lo reconoce de inmediato.

Hay, además, un caso que alimentó el mito. En 2024, el medio 404 Media publicó materiales de venta de Cox Media Group que promocionaban un servicio llamado “ Active Listening”, presentado como segmentación publicitaria a partir de conversaciones captadas cerca de micrófonos de dispositivos. Tras la publicación, Google retiró a Cox Media Group de su Programa de Socios.

Pero ese caso no probó que los teléfonos escuchen para anuncios. Según lo reportado sobre la acción posterior de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el servicio no se basaba en datos de voz y los clientes recibían listas de correos compradas a intermediarios de datos. La FTC finalizó órdenes de consentimiento que exigían a Cox Media Group y a dos firmas de marketing pagar en conjunto 930.000 dólares por afirmaciones falsas sobre ese servicio.

La conclusión, con lo que hoy está verificado, es más incómoda que la teoría del micrófono: no necesitan escucharte. Con tu ubicación, tus búsquedas, los videos que detienes, las páginas que sigues y las visitas a tiendas y sitios web, los anunciantes ya tienen suficientes señales para acertar. Y tu cerebro hace el resto: recuerda la coincidencia y olvida los cientos de anuncios que no tenían nada que ver con lo que hablaste.