¿Por qué tu celular se descarga más rápido justo cuando más calor hace? No es coincidencia

Cuando el celular se calienta en la mano, se descarga más rápido y a veces hasta carga más lento, muchos usuarios piensan que la batería ya murió. En la mayoría de los casos no es eso: es calor.

Apple indica que sus dispositivos iPhone, iPad y Apple Watch funcionan mejor entre 0° y 35° C de temperatura ambiente, y advierte que exponer el equipo a temperaturas ambientes superiores a 35° C puede dañar permanentemente la capacidad de la batería.

Samsung da el mismo rango para sus baterías. La empresa señala que el entorno adecuado de funcionamiento de sus baterías es de 0 a 35° C, y que el uso o almacenamiento prolongado por encima de 35° C o por debajo de 0° C puede degradar el rendimiento de la batería y acortar su vida útil.

En Santa Cruz de la Sierra ese límite no está lejos. Durante el año, la temperatura generalmente varía de 15° C a 31° C y rara vez sube a más de 34° C, según datos climáticos recopilados por WeatherSpark. Noviembre es el mes más caluroso, con una máxima promedio de 30° C.

Eso es temperatura del aire, no del teléfono. El problema es que el celular suma su propio calor: el sol directo, el bolsillo, la funda gruesa, el uso de datos móviles, la cámara, los videojuegos y la carga al mismo tiempo. Así, aunque afuera haya 30° C, el equipo puede superar fácilmente los 35° C.

¿Por qué el calor hace daño? Porque casi todos los celulares usan baterías de iones de litio. En la investigación sobre estas baterías, las temperaturas elevadas agravan la resistencia interna y aceleran las reacciones químicas dentro de la batería, lo que lleva a generación de calor, pérdida de rendimiento y posibles riesgos de seguridad.

En otras palabras: el calor no solo te quita carga hoy, acelera el envejecimiento químico de la batería para siempre.

Hay que separar dos cosas:

1. Descarga más rápida en el momento: con calor, el teléfono trabaja más para enfriarse, la pantalla suele subir de brillo y el sistema puede limitar funciones. Eso se siente como que “se acaba más rápido”.

2. Daño permanente: Apple también señala que usar un dispositivo en condiciones muy calurosas puede acortar permanentemente la vida de la batería. Ese daño no se recupera cargándolo.

Como referencia de cuánto debería durar una batería sana, Apple diseña las baterías de iPhone 14 y modelos anteriores para conservar el 80% de su capacidad original después de 500 ciclos completos de carga, y las de iPhone 15 y posteriores para conservar el 80% después de 1.000 ciclos. Un ciclo completo no es una enchufada: es la suma de descargas que equivalen al 100%, aunque sea en varias partes.

Por eso, en una ciudad como Santa Cruz, el consejo verificable no es cambiar de celular, sino bajarle la temperatura al equipo: no dejarlo al sol ni dentro del auto, no cargarlo con funda gruesa cuando ya está caliente, no jugar o grabar video mientras carga, y si se pone muy caliente, dejarlo descansar en sombra antes de seguir usándolo.

No es que tu celular esté viejo. Es que está trabajando por encima de la temperatura para la que fue diseñado.