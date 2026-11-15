El cholet “Rambo” se convierte en nuevo atractivo arquitectónico de El Alto

La arquitectura de los cholets alteños suma una nueva construcción que llama la atención de vecinos y visitantes. Se trata del edificio denominado “Rambo”, inaugurado en la zona 16 de Julio de El Alto, con una imponente estatua inspirada en el popular personaje de las películas protagonizadas por Sylvester Stallone.

El inmueble está ubicado sobre la avenida Panamericana, frente a la estación de la Línea Roja del Teleférico y en inmediaciones de las estaciones de las líneas Roja y Azul.

La inauguración estuvo acompañada de una tradicional ch’alla, que contó con la presencia de diferentes artistas musicales.

Una estatua de 5,50 metros en el frontis del edificio

Uno de los principales atractivos de la construcción es la figura de Rambo, que alcanza los 5,50 metros de altura y fue instalada en la fachada del inmueble.

La escultura fue realizada por Ramiro Sirpa, creador de esta representación inspirada en el personaje de acción que alcanzó popularidad internacional a través del cine.

Una nueva construcción que destaca en la arquitectura alteña

El nombre del edificio hace referencia a la conocida saga cinematográfica Rambo, protagonizada por Sylvester Stallone, cuya imagen fue llevada a una construcción característica de la arquitectura de los cholets.

Los propietarios del inmueble son Félix Huanca y Graciela Quenta, quienes incorporaron esta temática como elemento central de la edificación.

La nueva construcción se suma a las particulares propuestas arquitectónicas de El Alto, ciudad que se caracteriza por sus edificios con diseños coloridos, temáticas llamativas y elementos decorativos que buscan destacar en el paisaje urbano.