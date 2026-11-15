¿A cuánto se cotiza el dólar este domingo? El paralelo vuelve a subir en Bolivia

El precio del dólar en Bolivia registra un nuevo movimiento en el mercado paralelo este domingo 15 de noviembre, mientras que la cotización oficial permanece sin variaciones respecto al sábado. La diferencia entre ambos mercados continúa marcando el comportamiento de la divisa estadounidense en el país.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el dólar oficial se mantiene en Bs 11,67 por unidad, el mismo valor registrado durante la jornada del sábado 14 de noviembre.

La cotización del BCB

¿Cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense registra un incremento respecto al sábado.

Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este domingo el dólar se cotiza en Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El sábado, los valores se situaban en Bs 11,86 para la compra y Bs 11,94 para la venta.

La cotización en el mercado paralelo

¿Cuánto subió el dólar paralelo?

Al comparar las cotizaciones de ambas jornadas, se observa que el dólar paralelo registró los siguientes incrementos:

Compra: pasó de Bs 11,86 a Bs 11,89, con una subida de Bs 0,03.

Venta: pasó de Bs 11,94 a Bs 11,98, con un incremento de Bs 0,04.

De esta manera, mientras el tipo de cambio oficial permanece estable en Bs 11,67, el dólar en el mercado paralelo registra nuevas variaciones en su precio de compra y venta.