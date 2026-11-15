El dólar paralelo cierra este domingo con cambios en su cotización

El mercado paralelo registró una variación en el precio de compra respecto a la jornada del sábado, mientras que la cotización de venta se mantuvo sin cambios. El tipo de cambio oficial continúa en Bs 11,67.

¿A cuánto cerró el dólar paralelo este domingo?

El dólar en el mercado paralelo cerró este domingo 15 de noviembre con una cotización de Bs 11,87 para la compra y Bs 11,98 para la venta, de acuerdo con los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com a las 18:43.

Durante la mañana, la divisa se encontraba en Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta, por lo que al cierre de la jornada se registró una disminución de Bs 0,02 en el precio de compra, mientras que la cotización de venta permaneció sin variaciones.

¿Cuál es el precio del dólar oficial?

Por su parte, el tipo de cambio oficial se mantiene sin variaciones. Según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el dólar continúa en Bs 11,67 por unidad, el mismo valor registrado durante la jornada del sábado 14 de noviembre.

De esta manera, el dólar paralelo termina el domingo con un ligero incremento en su cotización de compra y un precio de venta que se mantiene en Bs 11,98, mientras que el tipo de cambio oficial permanece estable.