Una misteriosa formación de luces brillantes apareció en el cielo de México y dejó a cientos de personas sorprendidas. El fenómeno fue captado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde surgieron toda clase de teorías: desde posibles OVNIS hasta la presencia de una supuesta nave nodriza extraterrestre.

Las imágenes mostraban una enorme estructura luminosa que avanzaba lentamente sobre el horizonte, acompañada de varios puntos brillantes que dibujaban una especie de cono resplandeciente. El espectáculo despertó curiosidad, asombro y hasta temor entre quienes lograron observarlo.

Sin embargo, detrás de las impactantes imágenes no había visitantes de otro planeta. La explicación estaba relacionada con una operación espacial de SpaceX, la compañía del empresario Elon Musk, que realizó el decimoquinto vuelo de prueba de Starship, su sistema de transporte espacial.

El paso de la nave pudo observarse desde diferentes regiones mexicanas, donde las luces adquirieron una apariencia inusual que muchos compararon con una medusa gigante suspendida en el cielo.

Los videos comenzaron a circular en plataformas digitales y mostraban una formación luminosa desplazándose sobre el horizonte. Habitantes de estados como Chiapas, Puebla, Ciudad de México y Querétaro compartieron sus grabaciones, alimentando las especulaciones sobre el origen del fenómeno.

La explicación oficial llegó a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que informaron sobre el desplazamiento de Starship por el espacio aéreo del país.

Según el comunicado, a las 15:08 del 14 de noviembre, hora del centro de México, la nave ingresó al espacio aéreo mexicano y salió siete minutos después, mientras continuaba su trayectoria hacia su zona de aterrizaje en Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que, tras confirmar con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que la operación no representaba riesgos para el espacio aéreo mexicano, se emitieron las notificaciones correspondientes a los operadores aéreos.