Las lágrimas no pudieron contenerse frente a la cámara. Brielle Asero, una joven recién graduada de Marketing en Nueva York, rompió en llanto al contar cómo está viviendo su primer trabajo de oficina con horario de 9:00 a 17:00. Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa profesional terminó convirtiéndose en una experiencia de agotamiento y frustración.

"Sé que probablemente estoy siendo muy dramática y molesta, pero este es mi primer trabajo de 9 a 5 después de la universidad", expresó entre lágrimas en un video publicado en su cuenta de TikTok (@brielleybelly123).

La joven explicó que el empleo es presencial y que el tiempo que necesita para trasladarse termina consumiendo gran parte de su día. Según relató, toma el tren a las 7:30 de la mañana y regresa a casa después de las 18:15. Una rutina que la deja prácticamente sin fuerzas para realizar otras actividades.

"No tengo tiempo ni energía para cocinar la cena", confesó. Su único deseo al llegar a casa es ducharse, comer algo y acostarse a dormir.

Pero hubo una frase que terminó tocando una fibra sensible y desató una tormenta de reacciones en las redes sociales: "Me siento de doce años y tengo miedo de no tener tiempo para vivir".

Imagen captura de video.

El testimonio rápidamente se volvió viral. El video acumuló casi tres millones de reproducciones y más de 21.000 comentarios, convirtiéndose en el centro de un intenso debate sobre la vida laboral, las expectativas profesionales y el equilibrio entre el trabajo y el tiempo personal.

Mientras miles de usuarios empatizaron con Brielle y cuestionaron el modelo tradicional de 40 horas semanales, otros la criticaron por considerar exagerada su reacción. Entre las propuestas de quienes la respaldaron aparecieron las jornadas laborales de cuatro días, mayor flexibilidad y alternativas al trabajo presencial.

Ante la avalancha de comentarios, Asero manifestó que nunca imaginó que su experiencia terminaría convertida en una discusión de semejante magnitud. Según explicó, su intención era simplemente compartir lo que estaba sintiendo y abrir una conversación.