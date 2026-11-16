En las últimas horas, un rumor sobre un supuesto apagón mundial programado para este martes 17 de noviembre se ha propagado rápidamente en redes sociales, provocando preocupación y toda clase de especulaciones.

Pero la realidad es muy distinta: no hay pruebas de que vaya a producirse un apagón mundial ni de que exista un plan de ciberataque para dejar sin electricidad al planeta.

Lo que sí ocurrirá es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El ejercicio será coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Este sistema nacional permite transmitir avisos de emergencia a través de miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y otros servicios de comunicación.

Según explicó FEMA en un comunicado publicado en septiembre, estos ejercicios permiten detectar posibles fallas técnicas y operativas antes de que el sistema tenga que utilizarse durante una emergencia real.

La prueba permitirá comprobar que miles de emisoras de radio, canales de televisión, operadores de cable y proveedores de servicios satelitales puedan recibir y transmitir correctamente los mensajes de emergencia.

Es decir, no se cortará la electricidad ni se desconectará internet: se pondrán a prueba los sistemas de comunicación y alerta pública.

En caso de que el ejercicio deba suspenderse por una emergencia real o condiciones meteorológicas adversas, la fecha alternativa anunciada es el 3 de diciembre de 2026.