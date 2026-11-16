¡Ni la novia ni sus amigas lo podían creer! Un divertido e inesperado episodio durante una boda se convirtió en sensación en las redes sociales, luego de que el lanzamiento del tradicional ramo terminara de una manera que nadie imaginaba.

La recién casada reunió a todas sus amigas para cumplir con una de las tradiciones más populares de las bodas: lanzar el ramo a las mujeres solteras, pues, según la creencia, quien logra atraparlo será la próxima en casarse.

Con una enorme sonrisa, la novia se colocó de espaldas, tomó impulso y lanzó el ramo con toda su emoción, mientras las invitadas se preparaban para atraparlo.

Pero lo que debía ser un momento de celebración terminó en una escena digna de comedia. En lugar de caer en los brazos de alguna de las participantes, ¡el ramo salió disparado y terminó atascado en el cielo raso del salón!

La inesperada maniobra dejó a todas sorprendidas y convirtió una tradición romántica en un episodio tan insólito como divertido.

El video comenzó a circular en plataformas digitales y provocó risas entre los usuarios, quienes no tardaron en bromear sobre el peculiar destino del ramo.