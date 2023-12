"¿Me puede pasar algo?": Mujer reveló sus miedos en el altar y así reaccionó el novio

Mundo

Una pareja de novios llegó hasta el altar para darse el “sí” ante sus familiares y amigos, pero la historia no terminó como todos esperaban. Sucedió en plena ceremonia civil y el video del momento se hizo viral en redes sociales.

En la grabación se puede ver el momento en que los novios están escuchando atentamente las palabras de la juez encargada de unirlos en matrimonio civil. Pero, cuando le preguntan a la mujer si acepta a su pareja como esposo, ella da un rotundo “no”.

"Desde que fijamos la fecha que nos íbamos a casar han venido habiendo bastantes problemas y no quiero condenar a mi familia a vivir atormentada de que me puede pasar algo por estar a su lado y mucho menos, de igual manera, que mis hijos también vivan creyendo que tenemos un hogar, que la gente me ande señalando, que esto, que lo otro", se escucha decir a la novia con la voz entrecortada.