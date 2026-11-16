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Perrito disfruta de un relajante baño en una lavandería y conquista las redes

El video, compartido por su dueña en redes sociales, despertó ternura entre los usuarios y recordó el lugar tan especial que ocupan las mascotas en las familias.

Red Uno de Bolivia

16/11/2026 10:08

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Perrito disfruta de un relajante baño en una lavandería y conquista las redes. Imagen captura de video.
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Un adorable perrito se convirtió en protagonista de un video viral al disfrutar de un relajante baño con una calma que dejó encantados a los usuarios de las redes sociales.

En las imágenes se observa al pequeño animalito dentro de una lavandería, disfrutando del momento como si estuviera en un exclusivo spa. Sin nervios ni apuros, el peludito parece entregarse por completo a su sesión de relajación, mientras recibe los cuidados necesarios.

Su dueña compartió el tierno momento en plataformas digitales y destacó el amor, la compañía y el valor que tienen las mascotas en la vida de las familias.

El video rápidamente despertó comentarios llenos de cariño. Muchos usuarios quedaron fascinados con la tranquilidad del protagonista, mientras otros bromearon diciendo que el perrito estaba disfrutando de un tratamiento de lujo.


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