Las prendas blancas son infaltables cuando suben las temperaturas. Una camisa de lino, una polera básica o un vestido liviano se convierten en aliados diarios frente al calor; sin embargo, con el uso frecuente aparece un problema habitual: la aparición de manchas amarillentas, especialmente en el cuello, los puños y las axilas.

Aunque suele atribuirse al simple paso del tiempo, el deterioro del color responde a hábitos concretos. La acumulación de transpiración, los residuos de antitranspirantes y el exceso de jabón opacan las fibras. Aplicando algunos ajustes sencillos en el lavado, el secado y el guardado, es posible prolongar la vida útil de la ropa sin recurrir a químicos agresivos, según publica el portal La Nación.

¿Por qué se manchan las prendas blancas?

El principal factor es la acumulación de sudor y grasa natural de la piel en los tejidos. En la zona de las axilas, las sales de aluminio presentes en muchos desodorantes reaccionan con la transpiración, generando marcas difíciles de remover.

A esto se suma el mal uso de los productos de limpieza: agregar más detergente del necesario o sobrecargar la lavadora impide un enjuague completo, dejando restos adheridos a la tela. Asimismo, doblar o colgar prendas que aún conservan algo de humedad favorece la oxidación de las fibras y los malos olores.

6 reglas de oro para el lavado

Separar siempre por color: Lava las prendas blancas de forma exclusiva. Incluso la ropa de tonos claros o pasteles puede desprender pequeñas cantidades de tinte y opacar el blanco puro, sobre todo si son prendas nuevas. No acumular ropa sudada: Evita dejar poleras y camisas húmedas por transpiración varios días en el cesto. Si notas una mancha reciente en el cuello o las axilas, aplica un poco de detergente líquido directamente sobre la zona antes de meterla a la lavadora. Cuidar la temperatura del agua: El agua caliente no siempre limpia mejor y puede dañar o encoger telas delicadas como el lino, la seda o las fibras sintéticas. Revisa siempre las etiquetas; por lo general, un ciclo con agua fría o tibia es suficiente. Usar la medida justa de detergente: Más espuma no equivale a mayor limpieza. Respeta la dosis indicada en el envase y deja espacio suficiente en el tambor para que las prendas puedan moverse y enjuagarse bien.

Moderar el uso de lavandina: El cloro puede debilitar las fibras y, al entrar en contacto con restos de sudor o desodorante, provocar el efecto contrario y amarillear aún más la tela. Como alternativa más segura, opta por blanqueadores a base de oxígeno activo. Tender apenas termine el ciclo: No dejes la ropa húmeda encerrada en la lavadora. Retírala de inmediato y sécala en un lugar ventilado. Si la expones al sol directo, verifica en la etiqueta que el tejido tolere la radiación intensa para evitar que se queme o se ponga rígido.

¿Cómo recuperar una prenda ya amarillenta y cómo guardarla?

Si las manchas ya están instaladas, puedes sumergir la prenda en agua con un blanqueador de oxígeno activo respetando los tiempos de remojo que indica el fabricante, o bien pretratar las zonas críticas con detergente líquido antes del lavado normal. Un dato fundamental de seguridad: nunca mezcles lavandina con vinagre, amoníaco u otros limpiadores, ya que la reacción química libera gases altamente tóxicos.

Finalmente, el cuidado continúa en el ropero. Antes de guardar tus prendas, asegúrate de que estén completamente secas y ubícalas en un espacio ventilado. Evita almacenarlas dentro de bolsas plásticas cerradas por tiempo prolongado, pues atrapan la humedad ambiental y arruinan el tejido.