Un video que circula en redes sociales llamó la atención por el peculiar intercambio entre una ciudadana boliviana y el vendedor de la conocida Crepería de la Rotonda, ubicada en Andorra.

En las imágenes se observa a la mujer mientras espera la preparación de su crepe. Sin embargo, lo que parecía una compra habitual termina convirtiéndose en un intercambio de palabras. Mientras el comerciante continúa preparando el pedido, ambos intercambian comentarios y la mujer insiste en que trabaja sacrificadamente y que se esfuerza para ganar su dinero.

El momento más curioso llega cuando el vendedor termina de preparar el crepe y le indica que el precio es de 20 euros. La mujer, lejos de quedarse con esa cantidad, le pide que le cobre 100 euros, asegurando que tiene dinero y que trabaja para ganarlo.

Al finalizar la escena, ambos aparecen frente al celular con el que se grababa el momento. El vendedor le pide que se retire y regrese en otra oportunidad, recordando que se trata de una buena clienta que suele dejar buenas propinas.

El episodio despertó comentarios y reacciones en redes sociales. Sin embargo, hay un detalle que no debe pasarse por alto: la Crepería de la Rotonda es conocida por sus interacciones particulares y su contenido viral, por lo que el intercambio podría formar parte del espectáculo que caracteriza al establecimiento.