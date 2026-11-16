¿Eres de los que cena a medianoche y se acuesta de madrugada? ¡Presta atención! Esos hábitos podrían estar relacionados con cambios importantes en el funcionamiento del organismo, desde la salud intestinal hasta el control de la glucosa y los procesos inflamatorios.

Una investigación liderada por científicos de UTHealth Houston, en Estados Unidos, encontró que las personas con hábitos nocturnos y horarios tardíos de alimentación presentan más factores asociados al síndrome metabólico, especialmente entre adultos con obesidad.

El estudio, publicado en la revista científica iScience, analizó cómo se relacionan los horarios de sueño y alimentación con la microbiota intestinal, la inflamación y distintos indicadores de salud metabólica.

Los resultados ponen sobre la mesa un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: no solamente importa lo que comemos, sino también cuándo lo hacemos.

1. CENAR TARDE PODRÍA ALTERAR EL EQUILIBRIO METABÓLICO

Los investigadores observaron que las personas con un cronotipo tardío, es decir, aquellas que naturalmente tienden a dormir y despertar más tarde, presentaban más factores asociados al síndrome metabólico.

El panorama era más preocupante cuando estos hábitos se combinaban con comidas nocturnas.

El síndrome metabólico comprende un conjunto de alteraciones que incluyen presión arterial elevada, exceso de grasa abdominal, niveles altos de glucosa, triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo.

2. EL INTESTINO TAMBIÉN PODRÍA VERSE AFECTADO

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación fue el análisis de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias y microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo.

Estos microorganismos cumplen funciones importantes en la digestión, la producción de sustancias beneficiosas y la regulación del sistema inmunitario.

El equipo encontró que los perfiles metabólicos más comprometidos también estaban relacionados con señales de mayor permeabilidad intestinal, una condición conocida popularmente como «intestino permeable».

3. MÁS SEÑALES DE INFLAMACIÓN EN EL ORGANISMO

La investigación también encontró una relación entre los perfiles metabólicos desfavorables y mayores indicadores de inflamación.

Este aspecto es importante porque la inflamación persistente puede estar relacionada con diferentes alteraciones metabólicas y cardiovasculares.

Según Faraz Bishehsari, investigador principal del estudio y director del Centro de Investigación en Gastroenterología de UTHealth Houston, los horarios de alimentación podrían estar conectados con la microbiota intestinal, la barrera digestiva y los procesos inflamatorios.

4. EL RELOJ BIOLÓGICO TAMBIÉN IMPORTA

Nuestro cuerpo funciona siguiendo ciclos de aproximadamente 24 horas conocidos como ritmos circadianos.

Estos regulan procesos como el sueño, el apetito, la temperatura corporal y el funcionamiento de distintos órganos.

Cuando los horarios de descanso y alimentación no coinciden con esos ritmos, pueden producirse alteraciones en algunas funciones metabólicas e inmunitarias.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Los especialistas destacan que los horarios de alimentación y descanso son factores que, al menos parcialmente, pueden modificarse.

Algunas recomendaciones generales para cuidar la salud metabólica son:

Mantener horarios regulares para las comidas.

Evitar convertir las cenas muy tardías en un hábito.

Procurar dormir las horas necesarias.

Incorporar alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales.

Mantener actividad física de manera regular.

Consultar con profesionales de salud para controlar los factores de riesgo metabólico.