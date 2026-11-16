Una joven tucumana se volvió viral en las redes sociales después de contar el insólito descuido que protagonizó durante su búsqueda de trabajo. Durante dos o tres meses recorrió distintos lugares dejando su currículum, con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral, pero había algo que no entendía: nadie se comunicaba con ella.

Sin embargo, el motivo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Todo salió a la luz cuando fue a entregar otro currículum en un comercio y uno de los empleados le preguntó por su número de teléfono. Fue entonces cuando descubrió el increíble error: ¡su CV no tenía ningún dato de contacto!

La joven había olvidado incluir su número de teléfono, correo electrónico e incluso sus redes sociales, por lo que, aunque algún empleador hubiera estado interesado en contratarla, no tenía manera de comunicarse con ella.

La anécdota no tardó en viralizarse y provocó una ola de comentarios, bromas y reacciones entre los usuarios, quienes no podían creer que después de meses esperando una llamada, la respuesta estuviera en un simple detalle que había pasado por alto.