Una familia vivió momentos de terror cuando una enorme roca se desprendió de una montaña y cayó directamente sobre el automóvil en el que viajaban, aplastando gran parte de su estructura trasera. El impactante accidente ocurrió en el condado de Li, en la provincia de Sichuan, China.

El hecho quedó registrado en un video que muestra el momento en que la gigantesca piedra se desprende de una zona montañosa y termina impactando violentamente contra un automóvil sedán que circulaba por el sector.

La fuerza del golpe fue devastadora: la roca cayó sobre la parte posterior del vehículo y dejó la estructura prácticamente destruida, provocando importantes daños materiales.

Lo más escalofriante es que en los asientos traseros viajaban una mujer y dos familiares, quienes quedaron expuestos directamente al impacto. Sin embargo, contra todo pronóstico, los tres ocupantes consiguieron salir del automóvil sin sufrir lesiones.

El desenlace sorprendió por la magnitud de la roca y la violencia del impacto. Las imágenes rápidamente llamaron la atención en las redes sociales, donde muchos usuarios calificaron lo ocurrido como un verdadero milagro.