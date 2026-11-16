Un colectivero protagonizó una peligrosa persecución policial luego de intentar escapar de una intervención de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), en la autopista Ramiro Prialé, en Lima, Perú.

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el conductor acelera su vehículo para evitar ser intervenido, sin importarle que trasladaba pasajeros en su interior.

La persecución comenzó durante un operativo de fiscalización instalado en el peaje de la autopista. Lejos de acatar las órdenes de los inspectores, el chofer emprendió la fuga a gran velocidad, poniendo en riesgo a sus propios pasajeros, a otros conductores y al personal que participaba en el control.

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que brindaba apoyo al operativo, inició la persecución a bordo de una motocicleta y le ordenó reiteradamente que se detuviera y orillara el vehículo. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las advertencias.

Incluso, durante la grabación se escucha al colectivero pronunciar una frase que llamó la atención de los usuarios: "No voy a parar hasta llegar a mi casa", mientras continuaba acelerando por la vía.

La situación se volvió todavía más tensa cuando el policía intentó colocarse delante del colectivo para bloquearle el paso, pero el conductor no desistió de su intención de escapar.

La persecución se extendió hasta las inmediaciones del estadio de Huachipa, donde el efectivo policial realizó una intervención más contundente para impedir que el vehículo continuara escapando.

En medio de la tensión, el agente desenfundó su arma de fuego, apuntó al conductor y le ordenó que descendiera inmediatamente de la unidad. Finalmente, el chofer acató las instrucciones, fue reducido y esposado por los efectivos policiales.