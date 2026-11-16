Un accidente durante una rutina de ejercicios terminó con la muerte de una joven

Una joven de 22 años perdió la vida por un accidente mientras se ejercitaba en el gimnasio, ubicado en Pontianak, Indonesia, donde cayó desde la ventana del tercer piso tras tropezar en la caminadora.

La máquina donde corría daba la espalda a la ventana abierta, por lo que la chica fue 'lanzada' por la fuerza y no pudo sujetarse del marco.

La mujer, cuyo nombre fue reservado y solo se identificó como FN, acudió al K-Gym acompañada de su novio el martes 18 de junio y subió al tercer piso para comenzar a entrenar.

La víctima llevaba apenas 30 minutos de ejercicio cuando decidió bajar de la caminadora. La caída le provocó múltiples contusiones en el cráneo, por lo que fue llevada al hospital donde murió horas más tarde.

Por desgracia, el establecimiento no contaba con suficientes medidas de seguridad porque las máquinas estaban a solo 60 centímetros de las ventanas. Además había etiquetas que advertían no se abrieran las ventanas, pero no se respetaron, según el comisario Antonius Trias Kuncurojati, citado por ABC.

Incluso, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Pontianak determinó que el instructor del gimnasio (quien debía asegurarse de que la ventana estuviera cerrada) se encontraba en su hora de descanso al momento del accidente.

El establecimiento cerró durante tres días después del accidente, pero la investigación sigue abierta para mejorar las condiciones de seguridad, y deslindar responsabilidades.