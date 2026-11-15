Un accidente aéreo se produjo este sábado en el aeropuerto de Miami cuando un Boeing 767-300F de UPS colisiona con un Boeing 737-800 de Copa Airlines mientras se encontraban transitando en la pista de aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según el reporte, la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines impactó la nariz de un Boeing 767 de UPS mientras ambos aviones rodaban por la pista alrededor de las 9 p. m. hora local. Los controladores aéreos habían instruido a la tripulación de UPS para que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines, que se dirigía a su puerta de embarque tras aterrizar, mientras que el avión de carga de UPS se preparaba para partir hacia Bogotá.

Los medios estadounidenses señalan que el avión de UPS se dirigía hacia Bogotá, Colombia, mientras que la aeronave de Copa Airlines había llegado procedente de Panamá.

El Piloto reportó el impacto

El incidente también quedó registrado en comunicaciones del control de tráfico aéreo. En el audio, uno de los pilotos reportó que su avión había sido impactado por otra aeronave, según publicó Récord en su página web.

Posteriormente, el piloto de UPS reconoció que había avanzado demasiado durante las maniobras y que el ala de la otra aeronave había tenido contacto con su avión.

Los primeros reportes sobre el accidente no confirmaban personas lesionadas. Sin embargo, información posterior de medios internacionales señaló que dos personas recibieron atención médica por heridas leves por parte de los servicios de emergencia de Miami-Dade.