Un escándalo involucra al fútbol argentino luego de que Nahuel Alejandro Genez, futbolista de 23 años cuyo pase pertenece a Boca Juniors y actualmente juega a préstamo en Patronato, protagonizara un accidente de tránsito en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El hecho ocurrió la mañana del sábado 14 de noviembre, cuando el jugador conducía un Peugeot 208 negro e impactó desde atrás contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc, en la que circulaba un hombre de 56 años.

Tras el choque, Genez se retiró del lugar sin asistir al motociclista. Sin embargo, otro conductor que presenció el accidente lo persiguió y consiguió que regresara minutos después.

El control de alcoholemia arrojó 1,99 gramos de alcohol

Una vez que el futbolista regresó al lugar del accidente, personal de Tránsito de Paraná le realizó una prueba de alcoholemia que confirmó un resultado de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento derivó en la elaboración de las actas correspondientes y la retención de la licencia de conducir del jugador y del vehículo involucrado.

Motociclista resultó herido tras el impacto

A raíz de la colisión, el conductor de la motocicleta salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto.

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica por politraumatismos, dolores en la cintura y espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos.

Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que presentaba lesiones leves y le otorgaron el alta médica.

¿Quién es Nahuel Genez?

Nahuel Alejandro Genez tiene 23 años y se desempeña como lateral izquierdo. Surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors, club al que pertenece su pase.

Durante su carrera también pasó por Tigre y Temperley. Actualmente juega a préstamo en Patronato de Paraná, donde su vínculo está previsto hasta finales de 2026.

El episodio generó repercusión en los medios deportivos argentinos debido a las circunstancias del accidente, la posterior fuga y el resultado del control de alcoholemia.