El cantante mexicano Gabito Ballesteros fue detenido la madrugada del sábado 14 de noviembre, horas después de que las autoridades interrumpieran su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, México, por interpretar canciones que presuntamente incumplían las restricciones contra la apología del delito.

El incidente ocurrió la noche del viernes 13 de noviembre, cuando el artista interpretaba “AMG”, tema que grabó junto a Natanael Cano y Peso Pluma. El momento quedó registrado en video y generó controversia luego de que el sonido fuera cortado y personal de seguridad lo retirara del escenario.

De acuerdo con el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante había entregado previamente una lista de canciones que fue revisada y autorizada, con la condición de excluir los temas que incumplieran las disposiciones contra la apología del delito.

Sin embargo, durante el espectáculo interpretó una primera canción que no estaba en el repertorio aprobado. Personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para recordarle las restricciones, según el portal Aristegui Noticias y El Amanecer de Querétaro.

Posteriormente, el artista regresó al escenario y comenzó a cantar “AMG”, lo que provocó que el sonido fuera cortado y que la presentación terminara definitivamente. El Comité Organizador aclaró que la suspensión no responde a una prohibición de un género musical en particular, sino al cumplimiento de la normativa vigente.

Gabito Ballesteros cuestionó la intervención

Tras la suspensión, el cantante difundió una transmisión en vivo desde el interior de su camioneta, donde cuestionó la actuación de las autoridades.

“¿Cuál fue mi delito? Me contrataron, vine, canté”, expresó.

Ballesteros aseguró que las canciones que le habían prohibido interpretar eran “Presidente” y “Cuernos”, y sostuvo que no interpretó ninguno de esos temas. También afirmó que modificó el orden de su repertorio por petición del público y que “AMG” no figuraba entre las canciones prohibidas.

Además, denunció presuntos excesos durante la intervención policial, afirmaciones que no fueron confirmadas de manera independiente por las autoridades.

¿De qué se investiga al cantante?

Según la información de la Fiscalía General de la República (FGR), se abrió una carpeta de investigación contra Gabriel Ballesteros Abril y otras cuatro personas por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además del delito de desobediencia y resistencia de particulares.

El Registro Nacional de Detenciones señala que el artista fue detenido a las 04:00 del sábado 14 de noviembre por efectivos de la Policía Estatal de Querétaro y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público de la FGR.

La Fiscalía informó que determinaría la situación jurídica de los cinco investigados y recordó que todos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Tras lo ocurrido, la representación de Gabito Ballesteros difundió un comunicado en el que ofreció disculpas al Gobierno de Querétaro, al municipio de El Marqués, a las autoridades y al público asistente.

También expresó su pesar por los asistentes que se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa y manifestó su deseo de reencontrarse próximamente con el público queretano.

La suspensión se enmarca en una normativa promulgada en agosto de 2025 por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, que prohíbe reproducir o interpretar en eventos públicos música que promueva delitos o violencia.

La disposición contempla narcocorridos, corridos bélicos, corridos tumbados y otras expresiones que glorifiquen actividades criminales.

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, respaldó la intervención y sostuvo que las disposiciones contra la promoción de la violencia y la apología del delito deben aplicarse a todos por igual, sin importar quién se presente en un escenario.