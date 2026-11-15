La Iglesia paraguaya pide investigar si Ueno bank traficó datos personales de sus clientes

La Iglesia católica de Paraguay llamó este domingo a investigar si Ueno bank, intervenido hace casi dos semanas por problemas de solvencia financiera, traficó con los datos personales de los más de 2,94 millones de clientes que reportaba tener, al tiempo que pidió indagar "a fondo" la crisis que llevó a liquidación de la entidad.

El cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, dijo durante su homilía de hoy que de comprobarse que el banco traficó los datos personales que captó de sus clientes "no solo se habría despojado a las personas de sus bienes, también se habría vulnerado su intimidad y su dignidad".

El destino que pudo dar la liquidada entidad a los datos de los ahorristas, y que incluye señales biométricas como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el iris del ojo, quedó en el centro del debate después de que nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, apuntara que la entidad funcionaba como una "administradora de bases de datos".

"Su negocio no es bancario, es capturar los datos biométricos de millones de personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios. Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos", afirmó el funcionario ante la Cámara de Senadores el pasado lunes.

Entonces, Schreiner recordó que el banco captaba datos personales a través de empresas vinculadas, como plataformas de ventas de boletos para grandes eventos deportivos o culturales.

Escándalo financiero

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de unos 2,94 millones de clientes de la entidad, entre ellos cinco cajas pensionales como el IPS, que invirtió unos 516 millones de dólares.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

También fueron detenidos por el caso los cinco miembros del directorio del BCP, incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y quien fuera dueño del banco, el empresario Miguel Vásquez, a su vez capturado junto a otros siete exdirectivos de la entidad. EFE