Un trabajador de limpieza de la Alcaldía Miguel Hidalgo encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 42 años en la parte trasera de un camión recolector de basura, cuando se dirigía a cargar combustible en la colonia Santa María la Ribera, en ciudad de México.

El hallazgo se produjo en el cruce de las calles Cedro y Manuel Carpio, en la alcaldía Cuauhtémoc. El operador se percató de la presencia del cadáver cuando revisó la parte trasera de la unidad, según reportaron los portales ADN Noticias y Milenio.

De acuerdo con un boletín de prensa de la Alcaldía Cuauhtémoc, personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió al lugar tras recibir el reporte. Al realizar la valoración, confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El reporte oficial señala que la víctima, de aproximadamente 42 años, se encontraba en suspensión incompleta y tenía un nudo elaborado con plástico transparente. Otros reportes periodísticos indicaron que tenía la cabeza envuelta en este material.

Personal forense y policías trabajan junto al camión recolector inspeccionado tras el hallazgo. Foto: RR.SS.

Investigan cómo llegó el cuerpo al camión

Según el testimonio del conductor, al salir de su centro de trabajo, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, no advirtió que había una persona en la caja del vehículo.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Auxiliar acordonaron la zona y resguardaron el lugar hasta la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, que inició las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la víctima ni establecido las causas de su muerte. También se desconoce cómo llegó el hombre al interior del camión y cuánto tiempo permaneció en la unidad.

Las investigaciones y los estudios periciales permitirán esclarecer las circunstancias del hecho.