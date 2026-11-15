Alejandro Viruez Burgos fue encontrado sin vida la madrugada de este domingo en la población de Santiago de Chiquitos, municipio de Roboré, Santa Cruz, después de haber sido reportado como desaparecido desde el jueves. El hallazgo se produjo en el sector de El Apache, cerca del río.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 03:30. Tras conocer el hecho, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta la población para verificar el caso y realizar el levantamiento legal del cadáver.

El oficial Sergio Huanca, de la Felcc, confirmó que recibieron la información durante la madrugada.

“Lamentablemente, a horas de la madrugada nos informan mediante vía telefónica que hay una persona que había fallecido, la misma que había sido denunciada como desaparecida”, explicó.

El uniformado señaló que, tras tomar conocimiento del hecho, se constituyeron en Santiago de Chiquitos para verificar el fallecimiento y cumplir con las diligencias correspondientes.

“Como corresponde, la diligencia investigativa ahorita nos toca hacer el levantamiento legal del cadáver y llevarlo directamente a Santa Cruz para su autopsia de ley”, precisó Huanca.

Por su parte, pobladores de la comunidad relataron que acompañaron a los familiares durante la búsqueda. Uno de ellos manifestó que estuvieron colaborando desde que recibieron la noticia de la desaparición, pese a no conocer personalmente a la víctima.

Las circunstancias del fallecimiento aún no fueron esclarecidas. La autopsia de ley permitirá establecer las causas de la muerte, mientras la Policía continúa con las actuaciones investigativas.