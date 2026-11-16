León XIV cierra su gira por Sudamérica en Perú: Red Uno transmitirá ceremonias en vivo

La despedida del papa León XIV de Sudamérica se podrá seguir en vivo este lunes 16 de noviembre a través de Red Uno. La jornada en Perú contempla dos actividades: una santa misa a las 11:30 en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida a las 14:15 en la Base Aérea del Callao, en Lima.

La transmisión de la ceremonia de despedida estará disponible en el portal web www.reduno.com.bo y en las cuentas oficiales de @REDUNOTV en YouTube, Facebook y TikTok, para que el público pueda seguir este acto.

Antes de partir a Roma este lunes, su vuelo está previsto para la 1:45 de la tarde (18:45 hora GMT). El máximo jerarca de la Iglesia católica iniciará su último día en Perú a las 8:30 de la mañana (13:30 hora GMT) en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la provincia portuaria del Callao, donde durante un año fue administrador apostólico de su diócesis.



A continuación, el sumo pontífice cruzará la capital peruana para celebrar uno de los momentos más esperados de la visita al país andino, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en la que se espera a más de un millón de personas y que comenzará a las 10:30 de la mañana (15:30 hora GMT). La eucaristía será el broche de oro de León XIV en Perú y también será el cierre de su primera gira por Latinoamérica.

Una gira por Sudamérica

El recorrido de León XIV incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú, donde cumplió una agenda de encuentros, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la población.

Durante su gira, el pontífice transmitió mensajes relacionados con la solidaridad, la justicia social y la defensa de las personas más vulnerables. Su paso por Perú también tuvo un significado especial por los años que vivió en ese país como misionero y obispo, antes de convertirse en papa.