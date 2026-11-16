Los integrantes del Team Medellín EPM vivieron un momento tan inesperado como divertido cuando un toro apareció en plena carretera y les cerró el paso mientras realizaban una rodada hacia Hidroituango, en Colombia.

Entre los deportistas se encontraba el reconocido ciclista Óscar Sevilla, quien junto a sus compañeros disfrutaba de un recorrido a ritmo tranquilo, hasta que el enorme animal decidió adueñarse de la vía.

Al encontrarse frente al inesperado visitante, los ciclistas tuvieron que frenar y retroceder para evitar cualquier incidente. Entre risas y algunos momentos de tensión, buscaron la manera de esquivar al animal, que no parecía dispuesto a dejarlos continuar.

Pero la situación no terminó ahí. Cuando los deportistas intentaron retomar su recorrido, el toro volvió a acercarse y comenzó a perseguirlos, obligándolos a pedalear con mayor velocidad para ponerse a salvo.

La escena provocó risas y sorpresa entre quienes presenciaron el curioso encuentro. Lo que debía ser una tranquila jornada de entrenamiento terminó convirtiéndose en una auténtica carrera contra un rival de cuatro patas y con enormes cuernos.

Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor ante el inesperado contrincante que puso a prueba la velocidad de los profesionales.